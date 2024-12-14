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Регион
13 декабря, 21:11

Центр Астаны остался без света на несколько часов из-за кражи кабелей

В центре Астаны произошёл масштабный сбой электроснабжения из-за кражи кабелей. Как сообщает пресс-служба компании «Астана РЭК», инцидент оставил без света жилые дома и административные здания на несколько часов.

Отключение произошло на подстанции «Чубары», где вышли из строя ячейки напряжением 10 кВ. В результате без электричества остались три распределительных пункта. На месте происшествия работают четыре оперативные бригады, специалисты проводят аварийные переключения для восстановления подачи энергии.

Без света остаются 11 жилых комплексов и здание Министерства иностранных дел Казахстана.

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А 10 декабря Life.ru сообщал, что Заволжский район Ярославля оказался без света из-за аварии на электросетях. Поломку устранили в течении нескольких часов. Ранее в Амурской области из-за непредвиденного отключения части оборудования на Благовещенской ТЭЦ были введены ограничения на потребление электроэнергии в пяти районах региона.

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Артём Гапоненко
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