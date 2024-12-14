Центр Астаны остался без света на несколько часов из-за кражи кабелей

В центре Астаны произошёл масштабный сбой электроснабжения из-за кражи кабелей. Как сообщает пресс-служба компании «Астана РЭК», инцидент оставил без света жилые дома и административные здания на несколько часов.

Отключение произошло на подстанции «Чубары», где вышли из строя ячейки напряжением 10 кВ. В результате без электричества остались три распределительных пункта. На месте происшествия работают четыре оперативные бригады, специалисты проводят аварийные переключения для восстановления подачи энергии.