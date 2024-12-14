Рома Зверь подал в суд из-за отмены концерта его группы в Тверской области

Лидер группы «Звери» Роман Билык (он же Рома Зверь) подал в суд на министра культуры Тверской области и местный Комитет по физической культуре и спорту из-за отмены концерта, запланированного на ноябрь, сообщает SHOT. Музыкант утверждает, что чиновники нанесли ущерб его репутации и создали трудности для коллектива.

Билык подал иск в Арбитражный суд Тверской области. Его группа должна была выступить 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный», однако концерт был отменён. Позже стало известно, что причиной такого решения стала «неоднозначная позиция артиста», о чём заявила министр культуры региона Ксения Глинка.

В иске указано, что термин «неоднозначность позиции» не имеет юридического обоснования, особенно учитывая, что Рома Зверь выступал для Российских солдат в зоне СВО. В итоге музыкант требует от Глинки и Комитета признать отмену концерта незаконной, опровергнуть утверждения о его «неоднозначной позиции» и взыскать 100 тысяч рублей на судебные расходы.