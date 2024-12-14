Живущую в США правнучку Никиты Хрущёва проверяют на шпионаж
Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Хрущёва на шпионаж
Нина Хрущёва. Обложка © Wikipedia.org / Center for the Study of Europe Boston University
Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущёва Нины на предмет ведения шпионской деятельности. По данным SHOT, занимаются делом московские прокуроры.
Ведомство заинтересовались её высказываниями, на которые обратили внимание общественники из «Зова Народа». Нина Хрущёва, которая более 30 лет живёт в США, не раз осуждала СВО и говорила о развале России. В связи с этим общественные активисты призвали проверить правнучку советского лидера на покушение на территориальную целостность РФ, признать её иностранным агенитом и отменить её выступление в «Ельцин-Центре». С этими просьбами они обратились в Генрокуратуру и Минюст РФ.
Ранее Life.ru рассказывал о размышлениях Нины Хрущёвой на тот счёт, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис могла бы оказаться для главы РФ Владимира Путина значительно более удобным человеком в Белом доме, чем республиканец Дональд Трамп.