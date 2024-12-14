Живущую в США правнучку Никиты Хрущёва проверяют на шпионаж

Ведомство заинтересовались её высказываниями, на которые обратили внимание общественники из «Зова Народа». Нина Хрущёва, которая более 30 лет живёт в США, не раз осуждала СВО и говорила о развале России. В связи с этим общественные активисты призвали проверить правнучку советского лидера на покушение на территориальную целостность РФ, признать её иностранным агенитом и отменить её выступление в «Ельцин-Центре». С этими просьбами они обратились в Генрокуратуру и Минюст РФ.