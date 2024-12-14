Российские студенты-медики повально заразились лишаем из-за двух кошек
Студенты медколледжа в Челябинске массово заразились кошачьим лишаем
Учащиеся Челябинского базового медицинского колледжа подхватили микроспорию, которую также называют кошачьим лишаём. Здание учебного заведения пришлось дезинфицировать специалистам Роспотребнадзора. Об этом сообщает телеграм-канал «74.RU».
Грибковое заболевание было выявлено уже у пяти человек, ещё у одного студента заражение пока не подтвердили.
Привлечь внимание к проблеме ещё в ноябре пыталась преподавательница колледжа Олеся Никонова, но её тогда никто не послушал, а заболевшие студенты продолжали посещать занятия вместе с остальными.
Лишь 13 декабря в южноуральском управлении Роспотребнадзора заявили о проведённой полной дезинфекции очага и «профилактической работе» с учащимися. Было установлено, что студенты-медики заразились лишаём от двух домашних кошек. Новых случаев пока не выявлялось.
Ранее в Москве около пятидесяти учеников школы отравились водой из кулера. По словам учащихся, вода обладала необычным привкусом. Руководству в итоге пришлось закрыть учебное заведение на карантин. У отравившихся выявили выявили норовирус 2-го типа.
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