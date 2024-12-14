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14 декабря, 11:34

Российские студенты-медики повально заразились лишаем из-за двух кошек

Студенты медколледжа в Челябинске массово заразились кошачьим лишаем

Учащиеся Челябинского базового медицинского колледжа подхватили микроспорию, которую также называют кошачьим лишаём. Здание учебного заведения пришлось дезинфицировать специалистам Роспотребнадзора. Об этом сообщает телеграм-канал «74.RU».

Грибковое заболевание было выявлено уже у пяти человек, ещё у одного студента заражение пока не подтвердили.

Привлечь внимание к проблеме ещё в ноябре пыталась преподавательница колледжа Олеся Никонова, но её тогда никто не послушал, а заболевшие студенты продолжали посещать занятия вместе с остальными.

Лишь 13 декабря в южноуральском управлении Роспотребнадзора заявили о проведённой полной дезинфекции очага и «профилактической работе» с учащимися. Было установлено, что студенты-медики заразились лишаём от двух домашних кошек. Новых случаев пока не выявлялось.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lizaveta.shubarova

Владимир Озеров
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