Российские студенты-медики повально заразились лишаем из-за двух кошек

Учащиеся Челябинского базового медицинского колледжа подхватили микроспорию, которую также называют кошачьим лишаём. Здание учебного заведения пришлось дезинфицировать специалистам Роспотребнадзора. Об этом сообщает телеграм-канал «74.RU».

Грибковое заболевание было выявлено уже у пяти человек, ещё у одного студента заражение пока не подтвердили.

Привлечь внимание к проблеме ещё в ноябре пыталась преподавательница колледжа Олеся Никонова, но её тогда никто не послушал, а заболевшие студенты продолжали посещать занятия вместе с остальными.

Лишь 13 декабря в южноуральском управлении Роспотребнадзора заявили о проведённой полной дезинфекции очага и «профилактической работе» с учащимися. Было установлено, что студенты-медики заразились лишаём от двух домашних кошек. Новых случаев пока не выявлялось.