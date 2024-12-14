Армия России уничтожила три склада с украинскими дронами

ВС России нанесли удар по трём складам беспилотников ВСУ. Кроме того, российская армия нанесла удар по скоплениям живой силы и технической силы армии Украины, передаёт пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение трём складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах», — указало Минобороны.