Армия России уничтожила три склада с украинскими дронами
ВС России нанесли удар по трём складам беспилотников ВСУ. Кроме того, российская армия нанесла удар по скоплениям живой силы и технической силы армии Украины, передаёт пресс-служба Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение трём складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах», — указало Минобороны.
Кроме того, системам ПВО удалось сбить шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 60 беспилотников самолётного типа.
Напомним, что ранее в приграничных районах Курской области силы ПВО сбили две украинские ракеты. А Росгвардии за сутки удалость уничтожить более 30 бойцов и 2 миномёта ВСУ под Курском. Кроме того, у них получилось поразить технику ВСУ, в том числе 120-мм и 82-мм миномёты с полным боекомплектом.
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