Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 10:17

Армия России уничтожила три склада с украинскими дронами

ВС России нанесли удар по трём складам беспилотников ВСУ. Кроме того, российская армия нанесла удар по скоплениям живой силы и технической силы армии Украины, передаёт пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение трём складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах», — указало Минобороны.

Кроме того, системам ПВО удалось сбить шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 60 беспилотников самолётного типа.

Напомним, что ранее в приграничных районах Курской области силы ПВО сбили две украинские ракеты. А Росгвардии за сутки удалость уничтожить более 30 бойцов и 2 миномёта ВСУ под Курском. Кроме того, у них получилось поразить технику ВСУ, в том числе 120-мм и 82-мм миномёты с полным боекомплектом.

Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 37 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь ликвидировали над Россией 37 украинских беспилотников
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar