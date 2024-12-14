Путин встретится с крупным бизнесом 16 декабря
Глава РСПП Шохин: Встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с представителями крупного российского бизнеса 16 декабря. Об этом рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, подобные встречи уже стали традиционными и глава государства от них не отказывался.
«У меня нет другой информации. Пока да. Надеемся, что в рамках этой встречи у нас будет такой серьёзный диалог», — сказал Шохин в ответ на соответсвующий вопрос о дате проведения мероприятия.
Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин провёл закрытую встречу с представителями российского бизнеса 15 ноября. Бизнесмены обсудили с главой государства инвестиционную привлекательность отечественной экономики. Также участники встречи обменялись мнениями по вопросу завершения процесса перевода ряда компаний в юрисдикцию России. В Кремле пояснили, что сознательно не разглашали имена предпринимателей, чтобы им было комфортно, а беседа выстроилась в содержательном русле.
Life.ru