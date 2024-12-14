Путин встретится с крупным бизнесом 16 декабря

Президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с представителями крупного российского бизнеса 16 декабря. Об этом рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, подобные встречи уже стали традиционными и глава государства от них не отказывался.

«У меня нет другой информации. Пока да. Надеемся, что в рамках этой встречи у нас будет такой серьёзный диалог», — сказал Шохин в ответ на соответсвующий вопрос о дате проведения мероприятия.