Путин заявил, что влияние фронта просочилось во все сферы жизни общества
Фронт — это не только линия боевого соприкосновения, сейчас он влияет на все стороны жизни — культуру, мировоззрение, экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».
Российский лидер отметил, что в истории у нашей страны было полно противников, которые пытались расшатать её единство. То же самое, считает Путин, происходит и сейчас.
«И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жёстко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», — сказал президент.
Напомним, сегодня, 14 декабря, Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам. Также президент подчеркнул, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией. По его словам, в стране проживает многогранный и многоконфессиональный народ, который при всех своих различиях остаётся единым.
Life.ru