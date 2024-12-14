Путин заявил, что влияние фронта просочилось во все сферы жизни общества

Фронт — это не только линия боевого соприкосновения, сейчас он влияет на все стороны жизни — культуру, мировоззрение, экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».

Российский лидер отметил, что в истории у нашей страны было полно противников, которые пытались расшатать её единство. То же самое, считает Путин, происходит и сейчас.

«И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жёстко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», — сказал президент.