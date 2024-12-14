Россиянам назвали единственный легальный способ заполучить живую ель к Новому году
Депутат Чаплин напомнил о наказании за срубленную в лесу ель
Ели, растущие в лесу или около дачных участков, являются собственностью государства или садового товарищества, поэтому рубить их перед Новым годом и забирать себе домой в качестве украшения нельзя. Нарушителям грозит штраф, напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «Газетой.ru».
Он отметил, что следует различать деревья, растущие на дачном участке и за его пределами. Если ель находится на участке, то она принадлежит хозяину, и он может делать с ней всё, что угодно, как с «личным подсобным хозяйством». Однако если ель растёт за забором, то трогать её нельзя.
По словам депутата, в случае судебных разбирательств границы участка будут определять при помощи кадастрового плана. Если ель была вырублена за пределами дачи, то нарушителя могут обязать выплатить компенсацию за нанесённый ущерб.
«Поэтому ответ: рубить ель в лесу — нельзя», — подытожил Чаплин.
Если в доме всё-таки появилась живая ель, то за ней необходимо должным образом ухаживать, чтобы она простояла как можно дольше. В частности, её надо ежедневно опрыскивать водой из пульверизатора. Однако важно, чтобы на дереве в этот момент не было электрических гирлянд. Кроме того, сразу после того, как зелёную красавицу срубили, её надо оставить на три дня в гараже или на балконе. За это время испарятся опасные для здоровья человека летучие вещества — монотерпены. Они вызывают кашель и аллергию.
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