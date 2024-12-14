Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» провалился и никогда не состоится

Грузия смогла нейтрализовать все попытки оппозиции устроить в стране «Майдан» по украинскому сценарию. Об этом во время брифинга заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он добавил, что Тбилиси и впредь не допустит никаких государственных переворотов.

«Что касается протестов, мы смогли полностью нейтрализовать насильственный ресурс, сегодня у радикальной оппозиции уже нет этого ресурса. Остаётся только то, что около 2 тысяч человек обычно собираются на проспекте Руставели. <...> Это их реальное положение, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии «Майдан» провалился и никогда не состоится», — пояснил Кобахидзе.