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Регион
14 декабря, 14:08

Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» провалился и никогда не состоится

Грузия смогла нейтрализовать все попытки оппозиции устроить в стране «Майдан» по украинскому сценарию. Об этом во время брифинга заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он добавил, что Тбилиси и впредь не допустит никаких государственных переворотов.

«Что касается протестов, мы смогли полностью нейтрализовать насильственный ресурс, сегодня у радикальной оппозиции уже нет этого ресурса. Остаётся только то, что около 2 тысяч человек обычно собираются на проспекте Руставели. <...> Это их реальное положение, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии «Майдан» провалился и никогда не состоится», — пояснил Кобахидзе.

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Напомним, что с 12 декабря в Грузии отменён жёлтый уровень безопасности, введённый из-за массовых протестов у здания парламента после выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», выступая за суверенитет страны и против иностранного вмешательства. Решение о снятии ограничений связано со снижением напряжённости в стране. Полиция задержала более 400 участников антиправительственных акций.

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ТАСС / Александр Патрин

Татьяна Миссуми
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