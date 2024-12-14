Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 16:00

Путин: Память о Раисе Максимовой навсегда останется в сердцах поклонников

Актриса Раиса Максимова в спектакле «Северный ветер». Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Актриса Раиса Максимова в спектакле «Северный ветер». Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Он подчеркнул, что любовь и память о ней будут жить в сердцах её поклонников и родных. Телеграмму президента прочитали на церемонии прощания с актрисой.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников её самобытного дарования», — говорится в телеграмме, зачитанной на церемонии прощания с актрисой.

Путин также подчеркнул, что актриса полностью отдала себя искусству, и за годы своей творческой карьеры оставила незабываемый след в истории Московского художественного театра и кинематографа, заслужив признание и искреннюю любовь зрителей.

«Она была сильным человеком»: В Москве проводили в последний путь Раису Максимову
«Она была сильным человеком»: В Москве проводили в последний путь Раису Максимову

Сообщение о смерти Раисы Максимовой появилось в ночь на 12 декабря. Актрисе на момент ухода из жизни было 95 лет. Всего за три недели до кончины, несмотря на болезнь, она вышла на сцену, сыграв роль графини Томской в спектакле «Пиковая дама».

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar