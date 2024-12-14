Путин: Память о Раисе Максимовой навсегда останется в сердцах поклонников

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Он подчеркнул, что любовь и память о ней будут жить в сердцах её поклонников и родных. Телеграмму президента прочитали на церемонии прощания с актрисой.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников её самобытного дарования», — говорится в телеграмме, зачитанной на церемонии прощания с актрисой.