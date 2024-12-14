Путин: Память о Раисе Максимовой навсегда останется в сердцах поклонников
Актриса Раиса Максимова в спектакле «Северный ветер». Обложка © ТАСС / Артём Коротаев
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Он подчеркнул, что любовь и память о ней будут жить в сердцах её поклонников и родных. Телеграмму президента прочитали на церемонии прощания с актрисой.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников её самобытного дарования», — говорится в телеграмме, зачитанной на церемонии прощания с актрисой.
Путин также подчеркнул, что актриса полностью отдала себя искусству, и за годы своей творческой карьеры оставила незабываемый след в истории Московского художественного театра и кинематографа, заслужив признание и искреннюю любовь зрителей.
Сообщение о смерти Раисы Максимовой появилось в ночь на 12 декабря. Актрисе на момент ухода из жизни было 95 лет. Всего за три недели до кончины, несмотря на болезнь, она вышла на сцену, сыграв роль графини Томской в спектакле «Пиковая дама».