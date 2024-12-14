«Она была сильным человеком»: В Москве проводили в последний путь Раису Максимову

«Долгое время она была завтруппой и то, как она относилась к актёрам, говорит о ней как о сильном человеке. Когда она ещё была в театре, мы должны были делать спектакль со взрослыми артистами, она пришла на репетицию, и я был в шоке, она знала весь текст наизусть. Это говорит о характере, о силе, о мощи для жизни!», — сказал в ходе церемонии прощания Золотовицкий.