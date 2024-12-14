«Она была сильным человеком»: В Москве проводили в последний путь Раису Максимову
Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью актрисы Максимовой
В МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с Раисой Максимовой. Фото © Kp.ru
В МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой. Проводить актрису в последний путь пришли коллеги, друзья и родственники. Худрук театра Константин Хабенский на церемонию не явился, зато почтить память артистки пришёл ректор Школы-студии МХТ имени Чехова Игорь Золотовицкий, передаёт kp.ru.
«Долгое время она была завтруппой и то, как она относилась к актёрам, говорит о ней как о сильном человеке. Когда она ещё была в театре, мы должны были делать спектакль со взрослыми артистами, она пришла на репетицию, и я был в шоке, она знала весь текст наизусть. Это говорит о характере, о силе, о мощи для жизни!», — сказал в ходе церемонии прощания Золотовицкий.
Также с прощальной речью выступил Народный артист России Владимир Краснов. Он заявил, что в умершей актрисе всегда был особый шарм. Его покорили озорство, лукавство и женственность Максимовой. Слова сожаления высказывали и в интернете. Так, тёплые слова благодарности актрисе за совместную работу высказала артистка Рената Литвинова.
Всего на церемонию прощания пришло около 20 человек, её вёл народный артист России Авангард Леонтьев. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище. Соболезнования по случаю смерти Максимовой выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, о смерти Раисы Максимовой стало известно в ночь на 12 декабря. На момент кончины актрисе было 95 лет. За три недели до смерти, несмотря на долгую болезнь, Максимова вновь вышла на сцену в роли графини Томской в постановке «Пиковая дама» по произведению Александра Сергеевича Пушкина.