Жители Сирии впервые за 50 лет попали на частный курорт семьи Асада

Жители Сирии впервые получили возможность посетить частный прибрежный курорт, принадлежащий семье бывшего президента Башара Асада, который был построен около 50 лет назад в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия, пишет Reuters.

Летний курортный комплекс состоит из виллы с балконами с видом на Средиземное море, частного пляжа, нескольких садов и прогулочной дорожки. После падения режима Асада его быстро разграбили. Окна разбиты, пол усеян осколками стекла, мебели больше нет, а туалеты, душевые, светильники и кухонные принадлежности повреждены или уничтожены.

«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто такое, чего мы не видели за всю мою жизнь», — сказал экс-велогонщик сборной Сирии, отметив, что теперь резиденция должна достаться гражданам страны, а не новому правителю.

Другой собеседник агентства отметил, что после свержения Асада местные жители, в основном сирийские туркмены, которые были изгнаны в соседние деревни во время строительства курорта, впервые смогли вернуться сюда с тех пор, как семья правителя обосновалась здесь в прошлом веке. Он добавил, что на месте курорта раньше находились оливковые рощи.