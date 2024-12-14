Louis Vuitton, Dior и премиальные автомобили: Появилось видео из дворца Башара Асада
The Washington Post: Асад скрывал роскошную жизнь от общественности
Экс-президент Сирии Башар Асад скрывал свой роскошный образ жизни от общественности, сообщает The Washington Post, ссылаясь на видеоматериалы и свидетельства соседей политика.
По словам многолетнего соседа Асада, Аммара Махайни, президентская семья старалась жить как обычные люди, не выделяясь среди обычных людей, одевалась скромно и ездила на обычных автомобилях.
Видео из дворца Башара Асада. Видео © Х / bbcrussian
Однако видео из дворца Асада показывает совсем иную картину. На записях видно, как из дома выносят дорогие вещи, включая сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. Кроме того, в гаражах его резиденции были найдены дорогие автомобили.
Ранее сообщалось, что экс-президент Сирии Башар Асад не предупредил почти никого из своих сторонников об отъезде из страны после того, как вооружённая оппозиция вошла в Дамаск, даже высших генералов армии. Напомним, в начале декабря власть в Сирии перешла в руки вооружённой оппозиции. Асад сложил с себя полномочия президента САР и покинул страну. Ему с семьёй предоставили убежище в РФ по личному распоряжению президента России Владимира Путина.