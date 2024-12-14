Louis Vuitton, Dior и премиальные автомобили: Появилось видео из дворца Башара Асада

По словам многолетнего соседа Асада, Аммара Махайни, президентская семья старалась жить как обычные люди, не выделяясь среди обычных людей, одевалась скромно и ездила на обычных автомобилях.

Однако видео из дворца Асада показывает совсем иную картину. На записях видно, как из дома выносят дорогие вещи, включая сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. Кроме того, в гаражах его резиденции были найдены дорогие автомобили.