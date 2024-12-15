Готовим кошельки: Life.ru выяснил, во сколько обойдётся квартира на Новый год в трёх столицах

На Новый год цена аренды квартир в крупных городах России значительно увеличивается. В Москве в пределах Садового кольца аренда в новогоднюю ночь может достигать 10-12 тысяч рублей за сутки, рассказал читателям Life.ru генеральный директор компании BestFlat24 Павел Баранов.

«Цены поднимутся в два, а то и в три раза с 30 декабря по 3 января. За пределами Садового кольца тоже цены растут, но не так сильно — аренда квартиры на новогоднюю ночь за пределами Третьего транспортного кольца будет стоить около 5-6 тысяч рублей», — отметил эксперт.

В Екатеринбурге также наблюдается рост цен. В новогоднюю ночь аренда квартиры в центре города может достичь 5000 рублей за сутки. Также в период Нового года вырастает залог.

«Брони есть на половину квартир уже сейчас. Цена квартиры не в центре Екатеринбурга будет составлять около 3800 рублей в новогоднюю ночь. Но ограничение чаще ставят от двух суток, на одну ночь мало кто сдаёт сейчас», — заявила руководитель агентства посуточных квартир «В гостях у Насти» Анастасия Рязанова.

В Санкт-Петербурге цены вырастут на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Директор компании «Суткиспб» Михаил Горбачёв рассказал, что в новогоднюю ночь аренда студии или однокомнатной квартиры обойдётся в 5000-7500 рублей, а двухкомнатной — в 9000-15000 рублей.

«Залоговая стоимость зависит от количества гостей на празднование Нового года и размера квартиры. Варьируется от 5000 до 15000, возвращается после проверки и уборки квартиры», — подчеркнул Горбачёв.