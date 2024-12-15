Трамп выбрал спецпосланника США по «горячим точкам»
Трамп назначил и.о. главы Нацразведки США посланником по особым поручениям
Ричард Гренелл. Обложка © X / Richard Grenell
Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла на пост посланника президента по особым поручениям.
«Я с радостью объявляю, что Ричард Гренелл станет посланником президента по особым поручениям», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что Гренеллу предстоит работа в самых горячих точках по всему миру, в том числе в Венесуэле и КНДР. Причём ему необходимо бороться за мир через силу и всегда ставить Америку на первое место.
Дональд Трамп вступит в должность президента Соединённых Штатов Америки 20 декабря 2025 года. Сделать это вживую не приедут ни лидер России Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин.