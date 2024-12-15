Трамп выбрал спецпосланника США по «горячим точкам»

«Я с радостью объявляю, что Ричард Гренелл станет посланником президента по особым поручениям», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что Гренеллу предстоит работа в самых горячих точках по всему миру, в том числе в Венесуэле и КНДР. Причём ему необходимо бороться за мир через силу и всегда ставить Америку на первое место.