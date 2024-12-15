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15 декабря, 01:39

Трамп выбрал спецпосланника США по «горячим точкам»

Трамп назначил и.о. главы Нацразведки США посланником по особым поручениям

Ричард Гренелл. Обложка © X / Richard Grenell

Ричард Гренелл. Обложка © X / Richard Grenell

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла на пост посланника президента по особым поручениям.

«Я с радостью объявляю, что Ричард Гренелл станет посланником президента по особым поручениям», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Он отметил, что Гренеллу предстоит работа в самых горячих точках по всему миру, в том числе в Венесуэле и КНДР. Причём ему необходимо бороться за мир через силу и всегда ставить Америку на первое место.

Дональд Трамп вступит в должность президента Соединённых Штатов Америки 20 декабря 2025 года. Сделать это вживую не приедут ни лидер России Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин.

Артур Лапсаков
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