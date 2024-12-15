В подвалах Петровки обнаружили запертых бойцами ВСУ мирных жителей
Министерство обороны обнародовало кадры операции по штурму Петровки в ДНР. Штурмовые отряды при поддержке бронетехники быстро заняли позиции в лесополосе рядом с населённым пунктом и ликвидировали противника в его укреплениях.
Кадры освобождения Петровки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
После успешного подавления сопротивления бойцы небольшими группами вошли в Петровку, используя тактику продвижения от одного укрытия к другому. Чтобы предотвратить попытки врага отступить, одна из групп обошла населённый пункт с другой стороны.
Во время зачистки территории штурмовики группировки «Центр» обнаружили в подвалах несколько местных жителей, которых удерживали заблокированными. Мирные граждане были освобождены и эвакуированы в безопасное место под контролем военных.
Напомним, что 1 декабря Российская армия, в частности, подразделения группировки войск «Центр», взяли под контроль Петровку. Захват этого села откроет ВС РФ возможность для наступления на посёлок Шевченко. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение благодаря своим ландшафтным особенностям, так как расположен на возвышенности. Также к югу от него находится террикон, с которого украинские военные осуществляют наблюдение.
Telegram / Минобороны России