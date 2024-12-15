В подвалах Петровки обнаружили запертых бойцами ВСУ мирных жителей

Министерство обороны обнародовало кадры операции по штурму Петровки в ДНР. Штурмовые отряды при поддержке бронетехники быстро заняли позиции в лесополосе рядом с населённым пунктом и ликвидировали противника в его укреплениях.

Кадры освобождения Петровки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

После успешного подавления сопротивления бойцы небольшими группами вошли в Петровку, используя тактику продвижения от одного укрытия к другому. Чтобы предотвратить попытки врага отступить, одна из групп обошла населённый пункт с другой стороны.