Актёру из «Джанго освобождённого» рассекли лицо стаканом в день рождения
NBC News: Актёру из «Джанго освобождённого» Джейми Фоксу разбили лицо стаканом
Джейми Фокс. Обложка © ТАСС / AP / Richard Shotwell
Известный американский актёр Джейми Фокс серьёзно пострадал во время собственного дня рождения. Как оказалось, во время празднества неизвестный бросил в кинозвезду стеклянный стакан, который рассёк ему лицо. Об этом сообщает NBC News.
«Фокс праздновал свой день рождения в ресторане Mr. Chow, когда кто-то бросил стакан, который попал ему в лицо, в результате чего актёру наложили швы», – прокомментировали представители Фокса.
Всё произошло 13 декабря. Прибывшие по вызову полицейские застали драку между двумя людьми, однако всё обошлось без задержаний. Информация о состоянии актёра и степени его травм не уточняется.
Фокс получил особую популярность после роли в фильме «Джанго освобождённый». Также он снялся в таких картинах, как «Малыш на драйве», «Законопослушный гражданин», «Штурм белого дома и других».
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