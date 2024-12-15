Мужская сборная РФ по плаванию вышла в финал комбинированной эстафеты на ЧМ

Мужская сборная России по плаванию вышла в финал чемпионата мира в рамках эстафеты 4х100 метров на короткой воде. Состязания проводятся в Будапеште. Российские спортсмены по итогам предварительных заплывов оказались вторыми по времени — они преодолели дистанцию за 3 минуты 22,08 секунды.

В составе команды участвовали Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Дмитрий Жаворонков. Лучшими по результатам предварительных заплывов стали польские пловцы, преодолевшие дистанцию за 3 минуты 21,70 секунды. В тройку лучших также попала сборная Канады, завершив эстафету за 3 минуты 22,66 секунды.

Финал в мужской комбинированной эстафете 4x100 м состоится сегодня, 15 декабря, и начнётся в 21:10 по московскому времени.