США продвигают план по заморозке конфликта на Украине с целью выиграть время для перераспределения сил и подготовки нового удара. Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

«Когда они говорят о замораживании конфликта <…> на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать ещё усерднее. Как мы только что видели в Сирии», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По словам Берлетика, США стремятся подчинить себе весь мир, и именно поэтому они готовы на любые меры в противостоянии с Россией, Китаем и Ираном.