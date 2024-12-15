«Уловка»: Американский морпех раскрыл, почему США нужна заморозка конфликта на Украине
Берлетик: США хотят заморозить конфликт на Украине для перегруппировки сил
США продвигают план по заморозке конфликта на Украине с целью выиграть время для перераспределения сил и подготовки нового удара. Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик.
«Когда они говорят о замораживании конфликта <…> на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать ещё усерднее. Как мы только что видели в Сирии», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
По словам Берлетика, США стремятся подчинить себе весь мир, и именно поэтому они готовы на любые меры в противостоянии с Россией, Китаем и Ираном.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп 7 декабря встретился с Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном. По данным СМИ, в ходе разговора удалось согласовать ряд действий по разрешению украинского кризиса. Республиканец после беседы объявил, что Зеленский приготовился к мирным переговорам. Сам же глава киевского режима, похоже, теперь пытается доказать обратное.
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