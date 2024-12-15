В Москве активисты МГЕР почтили память погибших российских журналистов

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской роты» провели в Москве акцию в честь памяти российских журналистов, погибших в зоне СВО и других горячих точках. Об этом сообщила пресс-служба движения, опубликовав кадры с мероприятия.

Приуроченная ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, акция прошла у здания МИА «Россия сегодня» в Москве. В ходе мероприятия была организована выставка портретов представителей СМИ, к которым возлагали цветы. Участие в акции приняли более 300 человек.

«Сегодня мы чтим память настоящих Героев. Тех, кто доносил до нас достоверную информацию, пожертвовал своей жизнью, отстаивая правду в горячих точках, в том числе, в зоне специальной военной операции. Журналисты — это люди, которые ведут самую сложную борьбу, борьбу за справедливость. Они всегда на передовой. Безусловно, это тяжёлый и мужественный труд. Мы всегда будем ими гордиться!» — почтил память погибших председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.