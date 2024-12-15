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15 декабря, 12:59

В Москве активисты МГЕР почтили память погибших российских журналистов

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской роты» провели в Москве акцию в честь памяти российских журналистов, погибших в зоне СВО и других горячих точках. Об этом сообщила пресс-служба движения, опубликовав кадры с мероприятия.

Акция «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» в Москве в честь погибших в зоне СВО и горячих точках российских журналистов. Видео © Telegram / «Молодая гвардия»

Приуроченная ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, акция прошла у здания МИА «Россия сегодня» в Москве. В ходе мероприятия была организована выставка портретов представителей СМИ, к которым возлагали цветы. Участие в акции приняли более 300 человек.

Кадры с акции «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» в Москве в честь погибших в зоне СВО и горячих точках российских журналистов. Фото © Telegram / «Молодая гвардия»

Кадры с акции «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» в Москве в честь погибших в зоне СВО и горячих точках российских журналистов. Фото © Telegram / «Молодая гвардия»

«Сегодня мы чтим память настоящих Героев. Тех, кто доносил до нас достоверную информацию, пожертвовал своей жизнью, отстаивая правду в горячих точках, в том числе, в зоне специальной военной операции. Журналисты — это люди, которые ведут самую сложную борьбу, борьбу за справедливость. Они всегда на передовой. Безусловно, это тяжёлый и мужественный труд. Мы всегда будем ими гордиться!»почтил память погибших председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, был учреждён в 1991 году решением Союза журналистов России. Ранее был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с этой траурной датой. Спикер ведомства заявила, что сторонники киевского режима, виновные в смерти российских журналистов, непременно понесут заслуженное и справедливое наказание. Президент РФ Владимир Путин в июне говорил, что в зоне СВО погибли по меньшей мере 30 представителей российской прессы.

Обложка ©

Telegram / «Молодая гвардия»

Юрий Лысенко
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