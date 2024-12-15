Неизбежное наказание обязательно настигнет солдат киевского режима, которые повинны в гибели российских журналистов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», — говорится в её комментарии на сайте ведомства.

Представитель ведомства отметила, что охота украинских головорезов на российских журналистов является результатом долгого поощрения террористических методов режима со стороны Запада. Она напомнила, как гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле представила доклад без упоминания убитых корреспондентов. Россия будет всегда добиваться справедливости в этом вопросе, так как люди, отдавшие жизнь при выполнении рабочих обязанностей, не могут быть приданы забвению, заверила Захарова.