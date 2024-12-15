Киевскому режиму предрекли наказание за убитых российских журналистов
Захарова: Все виновные в гибели российских журналистов понесут наказание
Цветы с фотографией погибшего корреспондента Ростислава Журавлева у здания информационного агентства «Россия сегодня». Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Неизбежное наказание обязательно настигнет солдат киевского режима, которые повинны в гибели российских журналистов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», — говорится в её комментарии на сайте ведомства.
Представитель ведомства отметила, что охота украинских головорезов на российских журналистов является результатом долгого поощрения террористических методов режима со стороны Запада. Она напомнила, как гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле представила доклад без упоминания убитых корреспондентов. Россия будет всегда добиваться справедливости в этом вопросе, так как люди, отдавшие жизнь при выполнении рабочих обязанностей, не могут быть приданы забвению, заверила Захарова.
15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Дата была установлена в память о корреспондентах, которые потеряли жизнь в результате насилия и преследований за свою работу. В этот день проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам безопасности журналистов и необходимости защиты свободы слова.
Напомним, Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта на Украине погибло минимум 30 российских журналистов. О них в докладе ЮНЕСКО не упоминается. В ноябре после публикации документа Мария Захарова говорила, что российская сторона предъявит странам – членам организации претензии к работе генерального директора Одри Азуле и её секретариата. Она добавила, что такие действия несут последствия в виде недоверия к заявлениям организации.