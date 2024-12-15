Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой в адрес немецкого издания Deutsche Welle*, назвав его публикацию примером манипуляций и лжи, характерных для европейской журналистики. В своем комментарии ведомство акцентирует внимание на том, что DW* попыталось переложить ответственность за неудачи Берлина во внешней политике, а также участие Германии в конфликте на Украине на российскую сторону. В частности, в публикации были искажены высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Принадлежащее немецкому государству СМИ-иноагент «Дойче Велле»* опубликовало материал, в котором, используя ставшие уже привычными для еврожурналистики ложь и манипуляции, попыталось свалить «с больной головы на здоровую», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что Захарова выступила с критикой не призывов посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорфа, а в отношении роли Берлина в организации государственного переворота 2014 года. Она также упомянула поставки вооружений из Германии киевскому режиму, отказ Владимира Зеленского от рождественского перемирия и вопросы обмена военнопленными. Захарова подчеркнула, что «коллективный Запад» несёт прямую ответственность за блокировку переговорного процесса и за гибель людей в результате текущего конфликта.

Ранее корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно проник на территорию Курской области. Репортёр незаконно побывал в российском регионе, после чего выпустил об этом сюжет. В своём репортаже журналист рассказывал об украинских бронированных машинах и каретах военной скорой помощи, рассекающих по курскому приграничью. Коннолли уточнил, что находился в Судже в течение нескольких часов под наблюдением бойцов ВСУ.