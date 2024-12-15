На Украине уже давно искореняют христианские ценности, подменяя их ультранационализмом и неонацизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандальные съёмки кулинарного шоу в трапезном зале Киево-Печерской Лавры в Рождественский пост.

«Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом. И телевизионная трансляция изготовления «украинских сакральных блюд» на фоне распятого Христа — лучшая иллюстрация происходящего», — констатировала дипломат.

Захарова выразила обеспокоенность по поводу захвата христианских святынь представителями киевского режима, указывая на то, что подобные действия используются для получения канонической легитимности. Она отметила, что некоторые украинцы отреагировали с ужасом на кулинарные эксперименты, проводимые в святых местах. Дипломат также напомнила, что суть православного поста заключается в воздержании, а не в замене традиционных постных блюд на более скромные.