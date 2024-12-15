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15 декабря, 17:37

«Бес попутал»: Захарова осудила съёмки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Захарова словами «бес попутал» оценила скандальные съёмки в Киево-Печерской лавре

На Украине уже давно искореняют христианские ценности, подменяя их ультранационализмом и неонацизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандальные съёмки кулинарного шоу в трапезном зале Киево-Печерской Лавры в Рождественский пост.

«Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом. И телевизионная трансляция изготовления «украинских сакральных блюд» на фоне распятого Христа — лучшая иллюстрация происходящего», констатировала дипломат.

Захарова выразила обеспокоенность по поводу захвата христианских святынь представителями киевского режима, указывая на то, что подобные действия используются для получения канонической легитимности. Она отметила, что некоторые украинцы отреагировали с ужасом на кулинарные эксперименты, проводимые в святых местах. Дипломат также напомнила, что суть православного поста заключается в воздержании, а не в замене традиционных постных блюд на более скромные.

«Показуха»: В РПЦ осудили Зеленского за завтрак в Киево-Печерской лавре
«Показуха»: В РПЦ осудили Зеленского за завтрак в Киево-Печерской лавре

Напомним, сегодня стало известно, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко снял кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской Лавры и выложил его у себя в социальных сетях. Ожидаемо негодующих по этому поводу православных жителей Украины он назвал «зашоренными». Отметим, что тренд на непотребство задал ещё Владимир Зеленский, который провёл в трапезном зале «первый военный молитвенный завтрак».

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VK / МИД России

Юрий Лысенко
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