«Бес попутал»: Захарова осудила съёмки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Захарова словами «бес попутал» оценила скандальные съёмки в Киево-Печерской лавре
На Украине уже давно искореняют христианские ценности, подменяя их ультранационализмом и неонацизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя скандальные съёмки кулинарного шоу в трапезном зале Киево-Печерской Лавры в Рождественский пост.
«Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал. Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом. И телевизионная трансляция изготовления «украинских сакральных блюд» на фоне распятого Христа — лучшая иллюстрация происходящего», — констатировала дипломат.
Захарова выразила обеспокоенность по поводу захвата христианских святынь представителями киевского режима, указывая на то, что подобные действия используются для получения канонической легитимности. Она отметила, что некоторые украинцы отреагировали с ужасом на кулинарные эксперименты, проводимые в святых местах. Дипломат также напомнила, что суть православного поста заключается в воздержании, а не в замене традиционных постных блюд на более скромные.
Напомним, сегодня стало известно, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко снял кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской Лавры и выложил его у себя в социальных сетях. Ожидаемо негодующих по этому поводу православных жителей Украины он назвал «зашоренными». Отметим, что тренд на непотребство задал ещё Владимир Зеленский, который провёл в трапезном зале «первый военный молитвенный завтрак».
VK / МИД России