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15 декабря, 17:45

Россиянин Пригода выиграл серебро на чемпионате мира на короткой воде

Российский пловец Кирилл Пригода. Обложка © Wikipedia.org / Sedoff

Российский пловец Кирилл Пригода. Обложка © Wikipedia.org / Sedoff

Российский пловец Кирилл Пригода выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в заплыве брасом на 50 метров. Турнир проводится в Будапеште.

Россиянин преодолел дистанцию за 25,56 секунды. Второе место с ним разделил турецкий спортсмен Эмре Сакчи, который проплыл 50 метров за то же время. Золото досталось китайскому пловцу Циню Хайяну с результатом 25,42 секунды.

Отметим, что для Пригоды это уже третье личное серебро на текущем турнире. Ранее он завоевал серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

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Напомним, россияне уже взяли пять первых мест на чемпионате мира, четыре из них благодаря успехам 18-летнего Мирона Лифинцева. Теперь на счету российской команды четыре серебряных медали.

Юрий Лысенко
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