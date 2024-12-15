Россиянин Пригода выиграл серебро на чемпионате мира на короткой воде

Российский пловец Кирилл Пригода выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в заплыве брасом на 50 метров. Турнир проводится в Будапеште.

Россиянин преодолел дистанцию за 25,56 секунды. Второе место с ним разделил турецкий спортсмен Эмре Сакчи, который проплыл 50 метров за то же время. Золото досталось китайскому пловцу Циню Хайяну с результатом 25,42 секунды.

Отметим, что для Пригоды это уже третье личное серебро на текущем турнире. Ранее он завоевал серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.