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15 декабря, 18:19

«Внимательно изучим»: США могут рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Уолтц: Команда Трампа изучит идею Орбана по прекращению огня на Украине

Команда избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готова изучить предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по прекращению огня на Украине. Об этом в эфире телеканала CBS заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал он журналистам.

«Нам отказали»: Киевский режим ударил по миротворческой руке Венгрии
«Нам отказали»: Киевский режим ударил по миротворческой руке Венгрии

Ранее Орбан сообщил, что Владимир Зеленский отказался от предложенного венгерским лидером рождественского перемирия. Глава венгерского кабмина пытался убедить Киев в необходимости договориться о прекращении огня и обмене военнопленными с российской стороной. В Кремле миротворческие усилия главы Будапешта были высоко оценены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Юрий Лысенко
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