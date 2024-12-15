«Внимательно изучим»: США могут рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Команда избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готова изучить предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по прекращению огня на Украине. Об этом в эфире телеканала CBS заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал он журналистам.