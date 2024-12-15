«Внимательно изучим»: США могут рассмотреть инициативу Орбана по Украине
Уолтц: Команда Трампа изучит идею Орбана по прекращению огня на Украине
Команда избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готова изучить предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по прекращению огня на Украине. Об этом в эфире телеканала CBS заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал он журналистам.
Ранее Орбан сообщил, что Владимир Зеленский отказался от предложенного венгерским лидером рождественского перемирия. Глава венгерского кабмина пытался убедить Киев в необходимости договориться о прекращении огня и обмене военнопленными с российской стороной. В Кремле миротворческие усилия главы Будапешта были высоко оценены.
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