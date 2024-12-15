Сборная России финишировала второй на ЧМ по плаванию в Будапеште

Выступающая под нейтральным флагом сборная России заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Будапеште 15 декабря. Результаты состязания выставлены на официальном сайте World Aquatics.

В копилке российской команды оказалось десять медалей: шесть золотых и четыре серебряных. Лидерами же турнира стали американцы, собравшие 39 медалей, из которых 18 золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых. На третьей позиции расположилась сборная Канады с 15-ю наградами (четыре золотых, пять серебряных и шесть бронзовых).

Наши ребята первыми финишировали в трёх эстафетах на 4x50 метров и 4x100 метров. Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира, выиграв индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров на спине. Его соотечественник Илья Бородин оказался лучшим на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Кирилл Пригода стал трижды серебряным призёром на трёх разных дистанциях брассом, а Евгения Чикунова принесла сборной ещё одну медаль в заплыве на 200 метров.