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Регион
15 декабря, 20:23

Сборная России финишировала второй на ЧМ по плаванию в Будапеште

Выступающая под нейтральным флагом сборная России заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Будапеште 15 декабря. Результаты состязания выставлены на официальном сайте World Aquatics.

В копилке российской команды оказалось десять медалей: шесть золотых и четыре серебряных. Лидерами же турнира стали американцы, собравшие 39 медалей, из которых 18 золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых. На третьей позиции расположилась сборная Канады с 15-ю наградами (четыре золотых, пять серебряных и шесть бронзовых).

Наши ребята первыми финишировали в трёх эстафетах на 4x50 метров и 4x100 метров. Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира, выиграв индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров на спине. Его соотечественник Илья Бородин оказался лучшим на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Кирилл Пригода стал трижды серебряным призёром на трёх разных дистанциях брассом, а Евгения Чикунова принесла сборной ещё одну медаль в заплыве на 200 метров.

Россиянин Пригода выиграл серебро на чемпионате мира на короткой воде
Россиянин Пригода выиграл серебро на чемпионате мира на короткой воде

Напомним, ЧМ по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. В нём в нейтральном статусе участвовали 27 спортсменов из РФ. В ходе турнира наши атлеты побили несколько мировых рекордов.

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World aquatics

Тимур Хингеев
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