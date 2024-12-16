Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выразил мнение, что блок НАТО должен учитывать интересы всех европейских государств, включая Россию. В интервью газете Die Welt он отметил, что ФРГ следует серьёзно задуматься о целесообразности своего членства в альянсе, если это требование не будет выполнено.

По словам Хрупаллы, на данный момент Европа фактически вынуждена подчиняться политике США, что партия АдГ категорически не поддерживает. Он подчеркнул, что оборонное сообщество призвано обеспечивать уважение и баланс интересов всех стран континента, а не отдельных его представителей.