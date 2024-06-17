"Давайте очнёмся и выйдем из НАТО": Во Франции высказались после отказа от мирного плана Путина
Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за отказа от мирного плана Путина
Франция должна покинуть НАТО из-за отказа стран, входящих в альянс, принять план по урегулированию украинского вопроса, который предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях.
"НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины, добавив, что страны-члены должны будут "выплачивать Украине не менее 40 миллиардов евро в год столько, сколько потребуется"! Давайте очнёмся и выйдем из НАТО", — заявил политик.
Напомним, Владимир Путин обозначил условия, на которых Россия будет готова прекратить огонь и приступить к переговорам с Украиной. Российский лидер отметил, что киевский режим должен убрать свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО и другие военные альянсы. В офисе Зеленского сразу же отказались от мирной инициативы. Однако они зря приняли такое поспешное решение, ведь, как заявлял директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, следующие условия мира для Киева будут более жёсткими.
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