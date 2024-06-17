"Давайте очнёмся и выйдем из НАТО": Во Франции высказались после отказа от мирного плана Путина

Франция должна покинуть НАТО из-за отказа стран, входящих в альянс, принять план по урегулированию украинского вопроса, который предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях.

"НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины, добавив, что страны-члены должны будут "выплачивать Украине не менее 40 миллиардов евро в год столько, сколько потребуется"! Давайте очнёмся и выйдем из НАТО", — заявил политик.