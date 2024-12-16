Белоруссия хочет принять участие в мирных переговорах по Украине

Поскольку Белоруссия с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине, она претендует и на участие в мирных переговорах. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.

«Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договорённости должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны», — сказал он на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД.