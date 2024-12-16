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Регион
16 декабря, 08:20

Белоруссия хочет принять участие в мирных переговорах по Украине

Амбразевич: Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © Telegram/ БелТА

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © Telegram/ БелТА

Поскольку Белоруссия с самого начала предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации на Украине, она претендует и на участие в мирных переговорах. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Юрий Амбразевич.

«Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договорённости должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны», — сказал он на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД.

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Напомним, что именно в Белоруссии весной 2024 года прошли первые три раунда российско-украинских переговоров: 28 февраля делегации встретились в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года — в Беловежской пуще и Бресте.

Александра Вишнякова
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