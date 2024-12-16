Бывший Алсу назван самым завидным женихом России, женщины готовы биться за его сердце и миллиарды
Адвокат Добровинский: Абрамов стал самым главным женихом после развода с Алсу
Алсу и её бывший супруг Ян Абрамов. Обложка © ТАСС / Саверкин Александр
Самым завидным женихом России в этом году стал бизнесмен Ян Абрамов, расставшийся с певицей Алсу. Теперь женщины готовы на что угодно, лишь бы заполучить его номер телефона и познакомиться с ним. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой».
«И дня не проходит, чтобы мне не позвонили люди, которых я не видел годами, месяцами. Звонят дамы любого возраста и говорят, в зависимости от наших отношений: «Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым». Даже на улице подходят люди и просят познакомить с ним», — рассказал адвокат.
Добровинский также напомнил, что при разделе имущества Абрамов предлагал Алсу 2,5 млрд рублей. Однако певице такой суммы показалось недостаточно, ведь она знала, что имущество предпринимателя оценивается в 10 млрд рублей. Адвокат предположил, что другие женщины тоже надеяться отсудить у бизнесмена пару миллиардов.
Напомним, что певица рассталась с Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Она не стала менять фамилию после развода, заявив, что хочет иметь одну фамилию со своими детьми. В браке родились трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. Микелла Абрамова недавно публично обратилась к отцу после развода, она поздравила его с Днём рождения в социальных сетях.