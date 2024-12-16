Бывший Алсу назван самым завидным женихом России, женщины готовы биться за его сердце и миллиарды

Самым завидным женихом России в этом году стал бизнесмен Ян Абрамов, расставшийся с певицей Алсу. Теперь женщины готовы на что угодно, лишь бы заполучить его номер телефона и познакомиться с ним. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский в своей программе «Завтрак со звездой».

«И дня не проходит, чтобы мне не позвонили люди, которых я не видел годами, месяцами. Звонят дамы любого возраста и говорят, в зависимости от наших отношений: «Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым». Даже на улице подходят люди и просят познакомить с ним», — рассказал адвокат.