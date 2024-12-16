Уехавший в Турцию комик Расул Чабдаров объяснил возвращение на родину
Обложка © VK Video / Иван Абрамов
Популярный российский юморист Расул Чабдаров, который жил в Турции, объяснил причины своего возвращения на родину. Об этом он рассказал в подкасте комика Ивана Абрамова, который доступен на платформе «ВКонтакте».
Чабдаров вспомнил о своих юношеских годах в Турции, где работал в туристической сфере.
«Я начал замечать взрослых мужчин, которые уже 10-15 лет занимаются одной и той же работой, и понял, что не хочу стать таким же обгоревшим мужчиной», — поделился он.
Несмотря на то что за сезон ему удавалось зарабатывать около 10 тысяч долларов (примерно 1,04 миллиона рублей по текущему курсу), он чувствовал себя гастарбайтером.
«Я осознал: моя страна — это Россия. У меня российский паспорт, я гражданин России, родился здесь и являюсь коренным жителем», — добавил комик.
А ранее стало известно, что уехавший из России после начала СВО комик Артур Чапарян за 700 тысяч рублей готов вернуться в Москву и выступить перед россиянами на корпоративах.