Уехавший в Турцию комик Расул Чабдаров объяснил возвращение на родину

Популярный российский юморист Расул Чабдаров, который жил в Турции, объяснил причины своего возвращения на родину. Об этом он рассказал в подкасте комика Ивана Абрамова, который доступен на платформе «ВКонтакте».

Чабдаров вспомнил о своих юношеских годах в Турции, где работал в туристической сфере.

«Я начал замечать взрослых мужчин, которые уже 10-15 лет занимаются одной и той же работой, и понял, что не хочу стать таким же обгоревшим мужчиной», — поделился он.

Несмотря на то что за сезон ему удавалось зарабатывать около 10 тысяч долларов (примерно 1,04 миллиона рублей по текущему курсу), он чувствовал себя гастарбайтером.

«Я осознал: моя страна — это Россия. У меня российский паспорт, я гражданин России, родился здесь и являюсь коренным жителем», — добавил комик.