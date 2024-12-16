Стало известно, сколько получат российские пловцы за выступление на чемпионате мира
«Матч ТВ»: Пловцы Лифинцев и Пригода получат более $20 тыс. каждый за ЧМ
Российские пловцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода заработают свыше 20 тысяч долларов призовых каждый за выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Такие данные приводит «Матч ТВ».
«Международная федерация плавания (World Aquatics) выплачивает за первое место на чемпионате мира спортсменам и эстафетным командам по 10 тысяч долларов, за второе место — по 8 тысяч, за третье место — по 7 тысяч», — говорится в сообщении.
Вместе с этим за три победы в эстафетах спортсмены заработали ещё 30 тысяч долларов и дополнительно 25 тысяч за мировой рекорд в финале мужской комбинированной эстафеты 4×100 метров. В ней участвовали Лифинцев, Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они показали общее время 3 минуты 18,68 секунды.
Напомним, что выступающая под нейтральным флагом сборная России заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Будапеште 15 декабря. В копилке российской команды оказалось десять медалей: шесть золотых и четыре серебряных. Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира, выиграв индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров на спине. Кирилл Пригода стал трижды серебряным призёром на трёх разных дистанциях брассом.
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