Стало известно, сколько получат российские пловцы за выступление на чемпионате мира

Российские пловцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода заработают свыше 20 тысяч долларов призовых каждый за выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Такие данные приводит «Матч ТВ».

«Международная федерация плавания (World Aquatics) выплачивает за первое место на чемпионате мира спортсменам и эстафетным командам по 10 тысяч долларов, за второе место — по 8 тысяч, за третье место — по 7 тысяч», — говорится в сообщении.

Вместе с этим за три победы в эстафетах спортсмены заработали ещё 30 тысяч долларов и дополнительно 25 тысяч за мировой рекорд в финале мужской комбинированной эстафеты 4×100 метров. В ней участвовали Лифинцев, Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они показали общее время 3 минуты 18,68 секунды.