В Башкирии возбудили дело из-за извинений подростков за фото с имперским флагом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание башкирскому следственному управлению инициировать уголовное дело после инцидента, в котором сторонники экстремистской организации принудили двух молодых людей публично извиниться за размещение в социальных сетях фотографии с флагом Российской империи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Чёрно-жёлто-белый флаг — официальный флаг Российской империи с лета 1858 года. В конце XIX века он вышел из официального употребления, но не является запрещённым символом. Имперский флаг можно встретить на произведениях художников второй половины XIX века. Например, они изображены на картинах М. А. Зичи «Александр II и шах Наср-эд-Дин во время парада на Царицыном лугу» (1874), А. П. Розанова «Ярмарка на Арбатской площади» (1877), В. М. Васнецова «Известие о взятии Карса» (1878) и других.