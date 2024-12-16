В Башкирии возбудили дело из-за извинений подростков за фото с имперским флагом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание башкирскому следственному управлению инициировать уголовное дело после инцидента, в котором сторонники экстремистской организации принудили двух молодых людей публично извиниться за размещение в социальных сетях фотографии с флагом Российской империи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Чёрно-жёлто-белый флаг — официальный флаг Российской империи с лета 1858 года. В конце XIX века он вышел из официального употребления, но не является запрещённым символом. Имперский флаг можно встретить на произведениях художников второй половины XIX века. Например, они изображены на картинах М. А. Зичи «Александр II и шах Наср-эд-Дин во время парада на Царицыном лугу» (1874), А. П. Розанова «Ярмарка на Арбатской площади» (1877), В. М. Васнецова «Известие о взятии Карса» (1878) и других.
«В социальных медиа сообщается, что в Республике Башкортостан сторонники экстремистской организации под угрозой насилия заставили местных жителей извиняться за публикацию фото с флагом Российской империи. Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Республике Башкортостан И.Г. Масаллимову возбудить уголовное дело и предоставить отчет о первых результатах. Ход расследования будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении СК РФ.
А ранее российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово. Флаг водрузили бойцы 5 бригады ВС РФ, входящей в группировку войск, действующую на Кураховском направлении.
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