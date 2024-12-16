Министр обороны Белоусов заявил об эффективности российских средств ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) показали высокую эффективность в этом году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии оборонного ведомства. Он отдельно отметил создание системы ПВО вокруг Москвы, этот опыт будут учитывать при создании аналогичных систем в других регионах.