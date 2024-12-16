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Регион
16 декабря, 11:38

Министр обороны Белоусов заявил об эффективности российских средств ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) показали высокую эффективность в этом году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии оборонного ведомства. Он отдельно отметил создание системы ПВО вокруг Москвы, этот опыт будут учитывать при создании аналогичных систем в других регионах.

«Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказал Белоусов.

Также Белоусов рассказал, что каждый день российские бойцы на СВО применяют более 3,5 тысячи беспилотников. Для совершенствования технологий и подготовки расчётов дроноводов создали Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Российские войска демонстрируют на спецоперации невероятные результаты. За год они освободили почти 4,5 тыс. кв. километров территории.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Полина Никифорова
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