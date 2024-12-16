Стадионы, небоскрёбы и колесо обозрения: Где москвичи заключали браки в 2024 году

За уходящий год более 80 тысяч молодожёнов связали свои жизни узами брака в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что пары выбирали для торжественной церемонии не только дворцы бракосочетаний, но и весьма необычные площадки.

«В основном это особняки, но есть также необычные места — смотровая площадка «Москва-Сити», «Москвариум», спортивный стадион и колесо обозрения», — отметила Ракова в беседе с «Москвой 24».