Стадионы, небоскрёбы и колесо обозрения: Где москвичи заключали браки в 2024 году
Ракова: Более 80 тысяч пар заключили брак в Москве за 2024 год
За уходящий год более 80 тысяч молодожёнов связали свои жизни узами брака в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что пары выбирали для торжественной церемонии не только дворцы бракосочетаний, но и весьма необычные площадки.
«В основном это особняки, но есть также необычные места — смотровая площадка «Москва-Сити», «Москвариум», спортивный стадион и колесо обозрения», — отметила Ракова в беседе с «Москвой 24».
Она также подчеркнула, что столичные власти открыли 32 выездные площадки для проведения свадеб. Москвичи могут выбрать место для торжества по индивидуальным параметрам с помощью сервиса «Наша свадьба», который был запущен год назад на портале mos.ru.
Ранее Ракова сообщила, что в 2024 году около 1,5 тысячи москвичек родили первого ребёнка после 40 лет. Однако средний возраст женщин при рождении первенца в столице составляет 29 лет. Кстати, московские врачи спасли женщину с редкой патологией и помогли родить двоих детей.