В 2024 году около 1,5 тысячи москвичек родили первого ребенка после 40 лет

В 2024 году около 1,5 тысячи москвичек впервые стали мамами после 40 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Средний же возраст женщин при рождении первого ребёнка в столице составляет 29 лет. Ракова рассказала, в городе и в целом в России наблюдается снижение рождаемости. Отчасти это можно объяснить последствиями демографической ямы, которая сформировалась в 90-х, а также большей карьерной активностью москвичек, из-за чего они откладывают материнство на более поздний срок.