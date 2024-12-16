В 2024 году около 1,5 тысячи москвичек родили первого ребенка после 40 лет
В 2024 году около 1,5 тысячи москвичек впервые стали мамами после 40 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Средний же возраст женщин при рождении первого ребёнка в столице составляет 29 лет. Ракова рассказала, в городе и в целом в России наблюдается снижение рождаемости. Отчасти это можно объяснить последствиями демографической ямы, которая сформировалась в 90-х, а также большей карьерной активностью москвичек, из-за чего они откладывают материнство на более поздний срок.
«К сожалению, женщин фертильного возраста сейчас объективно меньше. С другой стороны, это второй демографический переход», – пояснила Ракова в интервью телеканалу «Москва 24».
Кстати, не так давно мамами впервые стали 53-летняя актриса Марина Федункив и 52-летняя российская фигуристка Маргарита Дробязко. 27 ноября Федункив рассказала, что впервые стала матерью. Артистка родила сына от молодого мужа Стефано Маджи. Она заявила, что сделала это сама, без помощи суррогатной матери.
Life.ru