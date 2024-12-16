Белоусов: В России нужно создать центры по противодействию угрозам в космосе
В России следует создать научно-технические центры, которые будет заниматься развитием средств навигации и противодействию угрозам в космосе. О необходимости данной меры заявил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии оборонного ведомства.
«С учётом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий — требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе», — заявил Белоусов.
Кроме того, глава Минобороны заявил, что каждый день на спецоперации российские бойцы применяют более 3,5 тысячи беспилотников. Для совершенствования БПЛА был создан специальный Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В целом, производство беспилотников в России в этом году наладилось, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства указал на важность увеличения производства робототехнических комплексов и БПЛА для армии, а также улучшения их боевых и эксплуатационных характеристик.
Shutterstock / FOTODOM / zef art