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16 декабря, 11:42

Белоусов: В России нужно создать центры по противодействию угрозам в космосе

В России следует создать научно-технические центры, которые будет заниматься развитием средств навигации и противодействию угрозам в космосе. О необходимости данной меры заявил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии оборонного ведомства.

«С учётом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий — требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе», — заявил Белоусов.

Кроме того, глава Минобороны заявил, что каждый день на спецоперации российские бойцы применяют более 3,5 тысячи беспилотников. Для совершенствования БПЛА был создан специальный Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В целом, производство беспилотников в России в этом году наладилось, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства указал на важность увеличения производства робототехнических комплексов и БПЛА для армии, а также улучшения их боевых и эксплуатационных характеристик.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Полина Никифорова
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