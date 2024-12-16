«Ответ НАТО»: Белоусов призвал завершить формирование двух военных округов

Министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства, заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов. По его словам, это надо сделать в ответ на расширение НАТО.

«Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов — как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ», — сказал Белоусов.

По словам министра, в связи с этим также нужно уточнить численность ВС РФ.