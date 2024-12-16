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16 декабря, 11:28

«Ответ НАТО»: Белоусов призвал завершить формирование двух военных округов

Белоусов: Необходимо доформировать Ленинградский и Московский военные округа

Министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства, заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов. По его словам, это надо сделать в ответ на расширение НАТО.

«Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов — как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ», — сказал Белоусов.

По словам министра, в связи с этим также нужно уточнить численность ВС РФ.

Напомним, 5 марта этого года, находясь на посту главы Минобороны, Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. Тогда он говорил, что эти округа были сформированы в ответ на усиливающиеся угрозы со стороны Североатлантического альянса.

Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения ВС России
Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения ВС России

А ранее Белоусов, выступая на коллегии Минобороны, рассказал, сколько военных пополнили ВС РФ за год. По его словам, в среднем за день на службу по контракту поступают более 1200 человек. Также министр анонсировал создание нового рода войск.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Наталья Демьянова
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