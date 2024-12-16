Российская армия перешла в непрекращающееся наступление — это и есть подтверждение сегодняшних слов президента России Владимира Путина о переломе в украинском конфликте. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Например, в Курахово, в Красноармейске: военные взяли все узловые, стратегические объекты и перешли к постоянному наступлению. Где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее, но наступают», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

А вот ВСУ сейчас деморализованы, подчёркивает Колесник. Не последнюю роль в этом сыграл удар новейшей ракетой «Орешник» по Днепру. Очаги сопротивления становятся всё более скудными, а по взятым в плен украинцам видно, что боевой дух противника сломлен. Как подчеркнул депутат, «люди не понимают, за что воюют», и это также указывает на перелом в конфликте.