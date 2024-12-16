Не хотели сдаваться: ВС РФ уничтожили 350 ВСУшников, окруженных у завода в Часовом Яре
Mash: ВС РФ ликвидировали 350 бойцов ВСУ, окружённых у завода в Часовом Яре
Российские войска уничтожили 350 из 700 украинских военных, которые оказались в окружении у огнеупорного завода в Часовом Яре (ДНР). Бойцам ВСУ предлагали сдаться, однако они отказались, сообщает Mash.
Выжившие военные ВСУ бежали к стадиону и зданию горсовета. Видео © Telegram / Mash
Те, кто остался жив, бежали к местному стадиону и зданию горсовета. Большинство их них — иностранные наёмники, которые бросили позиции, как только к ним приблизились первые бойцы ВС РФ. По данным телеграм-канала, остатки украинской армии сейчас пытаются держать оборону на западе города и вынуждены оперативно рыть окопы в Дружковке, который находится в 20 километрах от Часова Яра. Однако наша артиллерия активно бьёт по этим позициям и уничтожает строительную технику бригад ВСУ.
Сейчас на юге под огневым контролем ВС РФ находятся все подступы к городу, на севере российские войска продвинулись на 900 метров. Наиболее активно в штурме завода в Часовом Яре участвовали десантники из 98-й воздушно-десантной дивизии.
Напомним, ранее в Часовом Яре в окружение попали ВСУшники и иностранные наёмники. Армия России контролирует все подходы к огнеупорному заводу, где образовался новый котёл, в который попали около 700 человек. Стало известно, что всего ВСУ с начала СВО потеряли 975 тысяч солдат и 109,6 тысячи единиц техники. За этот год потери техники украинских подразделений увеличились с 51 тысячи единиц до 109,6 тысячи единиц.
Telegram / Mash