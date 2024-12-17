Москалькова сообщила о переговорах с Киевом о «большом обмене» пленными
Москалькова: Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» пленными
В данный момент между российской и украинской стороной ведутся переговоры о большом обмене пленными. Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции, конкретных договорённостей пока достигнуть не удалось.
«Вы знаете, что я публиковала два списка. Один на 900 человек, другой на 600 человек, которые мы направили украинской стороне и готовы отдать. И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные», — пояснила она.
Россия и Украина на регулярной основе проводят обмены военнопленными по ранее обговорённым условиям. Например, в октябре Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 95 на 95. Однако многие украинские бойцы отказываются возвращаться на родину и просят оставить их в России.
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