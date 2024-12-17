Москалькова сообщила о переговорах с Киевом о «большом обмене» пленными

В данный момент между российской и украинской стороной ведутся переговоры о большом обмене пленными. Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции, конкретных договорённостей пока достигнуть не удалось.

«Вы знаете, что я публиковала два списка. Один на 900 человек, другой на 600 человек, которые мы направили украинской стороне и готовы отдать. И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные», — пояснила она.