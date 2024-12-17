В Минтруда рассказали, будет ли 28 декабря 2024 года выходным днём

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации сообщили, что регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года. В этом случае выходной будет у работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов.

«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — приводит ответ Минтруда «РИА Новости».

Коммерческие организации также могут предоставить работникам дополнительно оплачиваемый отдых 28 декабря, если у работодателя есть такая финансовая возможность.