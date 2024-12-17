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Регион
17 декабря, 12:13

В Минтруда рассказали, будет ли 28 декабря 2024 года выходным днём

Минтруд РФ: Регионы России вправе установить нерабочий день 28 декабря 2024 года

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации сообщили, что регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года. В этом случае выходной будет у работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов.

«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — приводит ответ Минтруда «РИА Новости».

Коммерческие организации также могут предоставить работникам дополнительно оплачиваемый отдых 28 декабря, если у работодателя есть такая финансовая возможность.

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Напомним, ранее Госдума предложила продлить новогодние каникулы ещё на один день, сделав субботу, 28 декабря, выходным днём. Такую возможность предлагалось предоставить региональным властям. Для всех новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Но теперь для жителей некоторых регионов суббота также может стать выходным днём.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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