В Минтруда рассказали, будет ли 28 декабря 2024 года выходным днём
Минтруд РФ: Регионы России вправе установить нерабочий день 28 декабря 2024 года
В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации сообщили, что регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года. В этом случае выходной будет у работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов.
«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — приводит ответ Минтруда «РИА Новости».
Коммерческие организации также могут предоставить работникам дополнительно оплачиваемый отдых 28 декабря, если у работодателя есть такая финансовая возможность.
Напомним, ранее Госдума предложила продлить новогодние каникулы ещё на один день, сделав субботу, 28 декабря, выходным днём. Такую возможность предлагалось предоставить региональным властям. Для всех новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Но теперь для жителей некоторых регионов суббота также может стать выходным днём.
Life.ru / Kandinsky 3.1