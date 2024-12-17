Домашние крадники: 6 вещей, нагло отпугивающих счастье от вас куда подальше
Что в доме отпугивает удачу и счастье? Life.ru делится советами эзотериков, как избавиться от вещей, которые мешают гармонии и успеху.
Слышали когда-нибудь, что старый сервиз или засохший цветок может отпугнуть удачу? Эзотерики убеждены: некоторые предметы дома создают отрицательную энергетику, блокируют финансовый успех и портят личную жизнь. В этой статье разберёмся, что стоит убрать из квартиры, чтобы привлечь счастье и гармонию.
1. Треснувшая посуда
Что отпугивает счастье в доме: советы эзотериков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sahadat.Hossain
Не выбрасываете старые чашки с трещинами и тарелки с отбитыми краями? Напрасно. Эзотерики считают, что повреждённая посуда в доме символизирует бедность и привлекает неудачи. Любая трещина — это разрыв в энергетическом поле семьи. Совет простой: замените испорченную утварь новой — и заметите, как улучшится атмосфера на кухне.
2. Засохшие растения и увядшие букеты
Увядающие цветы или полумёртвые комнатные растения — ещё один враг гармонии. По мнению экспертов, такие «жители» дома затягивают энергию на себя, создавая атмосферу застоя и уныния. Лучше выбросить засохшие растения и обновить жилище свежей зеленью. Живые цветы заряжают пространство позитивной энергетикой.
3. Неисправные часы
6 вещей, которые мешают удаче и успеху. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alphaspirit.it
Часы, которые остановились или показывают неправильное время, символизируют застой. В эзотерике это знак того, что в жизни что-то пошло не так. Остановившиеся стрелки блокируют движение событий. Исправьте часы или замените их на новые. Так вы освободите «застрявшее» время и вернёте удачу.
4. Старые замки и ключи без назначения
Постоянно натыкаетесь на старые ключи, которые давно ни к чему не подходят? Такие предметы, по словам эзотериков, символизируют закрытые двери — буквально и метафорически. Держать их в доме — значит закрывать себе пути к новым возможностям. Пройдитесь по ящикам и выбросьте лишние замки и ненужные ключи.
5. Мрачные картины и статуэтки
Как навести порядок в доме для счастья. Фото © Freepik
Картины с грустными сюжетами, страшные статуэтки или предметы, вызывающие неприятные эмоции, лучше не держать в доме. Они портят настроение и формируют негативный фон. Эзотерики советуют заменить их на изображения природы, абстракции или портреты, которые вдохновляют и радуют глаз.
6. Захламлённое пространство
Хлам — не только ворох старых вещей, но и энергетическая ловушка. Ненужные предметы мешают свежему потоку энергии, притягивают бедность и неудачи. Регулярная уборка и избавление от старого — прямой путь к позитивным переменам. Не жалейте того, что давно не используется.
Дом — это не просто пространство, а отражение нашей внутренней энергии. Захламлённость, старые и повреждённые предметы блокируют позитивные вибрации и привлекают эмоциональную усталость. Особенно опасны разбитые вещи и мрачные изображения — они создают энергетический застой.
Экстрасенс Белла Винкс продолжает, говоря, что начать стоит с малого. «Избавьтесь от ненужного хлама, и вы заметите, как жизнь постепенно начнёт налаживаться. Чистый и гармоничный дом притягивает счастье и удачу, а пространство наполняется лёгкостью и теплом», — подсказывает эксперт.
Хотите наполнить дом гармонией и счастьем? Начните с простого: уберите старое и ненужное, избавьтесь от предметов с негативной энергией. Живые цветы, чистота и правильный настрой помогут привлечь удачу в каждый уголок вашего дома.
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Коллаж © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Sasun Bughdaryan, Sahadat.Hossain