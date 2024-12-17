Домашние крадники: 6 вещей, нагло отпугивающих счастье от вас куда подальше

Слышали когда-нибудь, что старый сервиз или засохший цветок может отпугнуть удачу? Эзотерики убеждены: некоторые предметы дома создают отрицательную энергетику, блокируют финансовый успех и портят личную жизнь. В этой статье разберёмся, что стоит убрать из квартиры, чтобы привлечь счастье и гармонию.

1. Треснувшая посуда

Что отпугивает счастье в доме: советы эзотериков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sahadat.Hossain

Не выбрасываете старые чашки с трещинами и тарелки с отбитыми краями? Напрасно. Эзотерики считают, что повреждённая посуда в доме символизирует бедность и привлекает неудачи. Любая трещина — это разрыв в энергетическом поле семьи. Совет простой: замените испорченную утварь новой — и заметите, как улучшится атмосфера на кухне.

2. Засохшие растения и увядшие букеты

Увядающие цветы или полумёртвые комнатные растения — ещё один враг гармонии. По мнению экспертов, такие «жители» дома затягивают энергию на себя, создавая атмосферу застоя и уныния. Лучше выбросить засохшие растения и обновить жилище свежей зеленью. Живые цветы заряжают пространство позитивной энергетикой.

3. Неисправные часы

6 вещей, которые мешают удаче и успеху. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alphaspirit.it

Часы, которые остановились или показывают неправильное время, символизируют застой. В эзотерике это знак того, что в жизни что-то пошло не так. Остановившиеся стрелки блокируют движение событий. Исправьте часы или замените их на новые. Так вы освободите «застрявшее» время и вернёте удачу.

4. Старые замки и ключи без назначения

Постоянно натыкаетесь на старые ключи, которые давно ни к чему не подходят? Такие предметы, по словам эзотериков, символизируют закрытые двери — буквально и метафорически. Держать их в доме — значит закрывать себе пути к новым возможностям. Пройдитесь по ящикам и выбросьте лишние замки и ненужные ключи.

5. Мрачные картины и статуэтки

Как навести порядок в доме для счастья. Фото © Freepik

Картины с грустными сюжетами, страшные статуэтки или предметы, вызывающие неприятные эмоции, лучше не держать в доме. Они портят настроение и формируют негативный фон. Эзотерики советуют заменить их на изображения природы, абстракции или портреты, которые вдохновляют и радуют глаз.

6. Захламлённое пространство

Хлам — не только ворох старых вещей, но и энергетическая ловушка. Ненужные предметы мешают свежему потоку энергии, притягивают бедность и неудачи. Регулярная уборка и избавление от старого — прямой путь к позитивным переменам. Не жалейте того, что давно не используется.

Дом — это не просто пространство, а отражение нашей внутренней энергии. Захламлённость, старые и повреждённые предметы блокируют позитивные вибрации и привлекают эмоциональную усталость. Особенно опасны разбитые вещи и мрачные изображения — они создают энергетический застой. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Экстрасенс Белла Винкс продолжает, говоря, что начать стоит с малого. «Избавьтесь от ненужного хлама, и вы заметите, как жизнь постепенно начнёт налаживаться. Чистый и гармоничный дом притягивает счастье и удачу, а пространство наполняется лёгкостью и теплом», — подсказывает эксперт.