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Регион
17 декабря, 14:21

Сеть по доставке суши «Ёбидоёби» сменила фирменное название юрлица

Компания по доставке суши «Ёбидоёби» сменила название юридического лица. Теперь оно именуется «Суши с приставкой суши». Информация опубликована на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.

Напомним, что в прошлом году на Арбитражный суд Кубани установил, что созвучное с матом название противоречит принципам морали и гуманности. После этого учредители «Ёбидоёби» принялись оспаривать это решение в различных судах. Представители компании даже перенесли свой бизнес в Саранск, поэтому решать вопрос переименования пришлось мордовским приставам.

«Громкое дело о компании по доставке суши, чье название вызвало массовые жалобы россиян, завершилось исполнением судебного решения. В итоге владельцы бизнеса согласились на смену имени, что позволило наконец закрыть это резонансное дело», — сказали ТАСС в компании.

При этом стоит заметить, что меняется только название юридического лица. Сами рестораны сети останутся с прежними названиями.

В прошлом году сеть суши баров «Ёбидоёби» часто гремела в сводке происшествий. Тогда в Екатеринбурге более 30 человек подхватили сальмонеллу после заказа еды в данном заведении. В итоге кафе закрыли.

"Леруа Мерлен" изменила название юрлица в России на "Ле Монлид"
"Леруа Мерлен" изменила название юрлица в России на "Ле Монлид"
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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