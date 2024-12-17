Сеть по доставке суши «Ёбидоёби» сменила фирменное название юрлица
Компания по доставке суши «Ёбидоёби» сменила название юридического лица. Теперь оно именуется «Суши с приставкой суши». Информация опубликована на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.
Напомним, что в прошлом году на Арбитражный суд Кубани установил, что созвучное с матом название противоречит принципам морали и гуманности. После этого учредители «Ёбидоёби» принялись оспаривать это решение в различных судах. Представители компании даже перенесли свой бизнес в Саранск, поэтому решать вопрос переименования пришлось мордовским приставам.
«Громкое дело о компании по доставке суши, чье название вызвало массовые жалобы россиян, завершилось исполнением судебного решения. В итоге владельцы бизнеса согласились на смену имени, что позволило наконец закрыть это резонансное дело», — сказали ТАСС в компании.
При этом стоит заметить, что меняется только название юридического лица. Сами рестораны сети останутся с прежними названиями.
В прошлом году сеть суши баров «Ёбидоёби» часто гремела в сводке происшествий. Тогда в Екатеринбурге более 30 человек подхватили сальмонеллу после заказа еды в данном заведении. В итоге кафе закрыли.
Kandinsky 3.1 / Life.ru