Сеть по доставке суши «Ёбидоёби» сменила фирменное название юрлица

Компания по доставке суши «Ёбидоёби» сменила название юридического лица. Теперь оно именуется «Суши с приставкой суши». Информация опубликована на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.

Напомним, что в прошлом году на Арбитражный суд Кубани установил, что созвучное с матом название противоречит принципам морали и гуманности. После этого учредители «Ёбидоёби» принялись оспаривать это решение в различных судах. Представители компании даже перенесли свой бизнес в Саранск, поэтому решать вопрос переименования пришлось мордовским приставам.

«Громкое дело о компании по доставке суши, чье название вызвало массовые жалобы россиян, завершилось исполнением судебного решения. В итоге владельцы бизнеса согласились на смену имени, что позволило наконец закрыть это резонансное дело», — сказали ТАСС в компании.