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17 декабря, 14:43

«Рынок перегрет»: В Госдуме дали прогноз по изменению ключевой ставки

Депутат Аксаков: В декабре из-за инфляции возможно повышение ключевой ставки

В декабре Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Тем не менее, повышение не гарантировано, подчеркнул парламентарий.

«Допускаю, что в декабре может быть повышена ключевая ставка, хотя это и не обязательно. Это может быть связано с ростом инфляции», — объяснил депутат в беседе с РИА «ФедералПресс».

По его словам, ЦБ РФ может принять решение о повышении ключевой ставки для подавления инфляции. Аксаков обратил внимание, что перед Новым годом «рынок перегрет», потому что продавцы взвинчивают цены, пытаясь навариться на гражданах, которые активно готовятся к праздникам. Тем не менее, в начале 2025 года ситуация может стабилизироваться, что замедлит инфляцию, заключил народный избранник.

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Примечательно, что крупнейшие российские банки повышают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ. Однако в Госдуме уверены, что ЦБ сможет победить инфляцию. Напомним, ключевая процентная ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых. Её повысили в октябре.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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