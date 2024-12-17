«Рынок перегрет»: В Госдуме дали прогноз по изменению ключевой ставки

В декабре Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Тем не менее, повышение не гарантировано, подчеркнул парламентарий.

«Допускаю, что в декабре может быть повышена ключевая ставка, хотя это и не обязательно. Это может быть связано с ростом инфляции», — объяснил депутат в беседе с РИА «ФедералПресс».