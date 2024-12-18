Где Раки зимуют: Life.ru узнал, в каких районах Москвы селятся представители разных знаков зодиака

Аналитики Level Group выяснили, представители каких знаков зодиака чаще покупают квартиры и как влияет месяц рождения на их выбор. Результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

На первом месте

Абсолютное лидерство в продажах квартир захватили Близнецы, Львы и Раки. Мечтательные и творческие, они чаще других стремятся жить у воды. Интересно, что в году они идут подряд и рождение людей под этими знаками приходится на летние месяцы — в самое светлое время года. Но при этом они относятся к разным стихиям: Близнецы — это стихия воздуха, Раки — земли, Львы — огня. Для них, как говорят астрологи, характерно проявление энергии, творчества и силы, пусть и немного по-разному.

Значительно меньше других покупают квартиры Козероги — они как раз родились в самое тёмное время года, зимой.

Козероги известны своей скрупулёзностью, они тщательно взвешивают все за и против перед покупкой. Кроме того, склонны к скептицизму и не любят принимать решения при нестабильной ситуации или колебаниях на рынке недвижимости. Много ли вы вспомните периодов без потрясения? Видимо, тогда Козероги и покупали жильё.

Каждый находит что-то своё

Близнецов интересуют самые разные квартиры в Москве: они лидируют по покупкам квартир в разных районах — от Печатников до Нижегородского и Западного Дегунина, в комфорт- и бизнес-классе.

Наряду с Близнецами район метро «Академическая» пользуется большой популярностью у Скорпионов. Будучи одним из самых эмоциональных знаков, они выбирают жильё с учётом стремления к приватности и высоких требований к качеству. Проекты бизнес-класса, расположенные в одном из самых спокойных и благополучных районов Москвы, этим требованиям удовлетворяют: в нём всего один корпус, рядом заказник «Воробьёвы горы», а ещё есть редкие форматы вроде квартир с патио или камином.

А вот Львы и Раки лидируют в покупках элитных квартир. Именно представители этих знаков составляют большинство в комплексах, где стоимость метра легко переваливает за отметку полтора миллиона рублей. Как и Водолеи, они, как представители стихии воздуха, известны своим свободолюбием и любовью к инновациям. Не удивительно, что они выбирают жильё с видом на воду.

Больше всего Раков среди покупателей жилья в южной части района Западное Дегунино. Отметим, что Раки, как представители водной стихии, склонны выбирать жильё, которое отражает их эмоциональные и семейные ценности. Они стремятся к уюту, безопасности и гармонии с окружающей средой. Поэтому им особенно нравится вид на парки и скверы.

А вот Овны больше других знаков заинтересованы в квартирах в Даниловском районе Москвы. И это не удивительно — они обладают энергичным, решительным и амбициозным характером, поэтому предпочитают квартиры в домах, которые демонстрируют динамику и индивидуальность.

Рыбы лидируют среди покупателей квартир на севере Москвы, в престижном и экологически чистом районе столицы на стрелке двух рек, возможно, именно это привлекло представителей водной стихии. А может, знаковая архитектура, изящно вписанная в панораму района.

Анкетные данные

Традиционно среди покупателей больше мужчин — во всех знаках зодиака. Однако если посмотреть, среди каких знаков больше всего гендерного равенства, то это окажутся Весы: здесь мужчин незначительно больше, чем женщин, среди покупателей. Больше всего разница среди Львов: здесь мужская половина захватила лидерство окончательно и бесповоротно. Больше всего покупательниц на севере Москвы: здесь по семи знакам зодиака женщин больше, чем мужчин.

Самая большая доля семейных покупателей — среди Водолеев, их почти половина, а самая большая доля одиноких (или тех, кто не стал сообщать своё семейное положение) — у Козерогов. Но в целом можно сказать, что количество женатых и замужних стремится к половине по всем знакам зодиака. И не случайно поэтому доля семейной ипотеки в продажах растёт.