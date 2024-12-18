В импорте Европы увеличилась доля российского газа

Процент российского газа в импорте стран Евросоюза снова увеличился после сокращений с 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт Еврокомиссии.

«Россия остаётся одним из важнейших поставщиков энергоносителей на континенте, а цель Европейского союза по прекращению зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году представляется труднодостижимой», – говорится в материале.

Согласно данным ЕК, в первом квартале 2022 года доля поставок из РФ составляла 34%, а ко второму кварталу 2023-го она снизилась до 14%. Однако уже в первом квартале 2024 года доля выросла до 19%. Россия занимает третье место среди экспортёров топлива в ЕС после Норвегии (34%) и США (20%).

Bloomberg отмечает, что европейские страны сейчас сталкиваются с высокими ценами на энергию, что затрудняет конкурентоспособность для ряда энергоёмких отраслей. Дорогостоящая энергия является одной из причин, по которым компании BASF SE и Volkswagen испытывают трудности.