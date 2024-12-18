Москва знает, кто заказал убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что борьба с нацистским режимом будет продолжена.