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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 09:23
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Песков: Москва знает заказчика убийства Кириллова

Москва знает, кто заказал убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что борьба с нацистским режимом будет продолжена.

За убийство Кириллова Украина может получить удар «Орешником»
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Накануне, 17 декабря, на юго-востоке Москвы произошёл теракт, при котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Исполнитель преступления был оперативно задержан. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана Ахмат Курбанов. На допросе он признался, что действовал по заданию Киева. Курбанову за убийство Кириллова обещали 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран Европы. Следствие просит арестовать мужчину.

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Александр Юнашев
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