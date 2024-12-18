Песков: Москва знает заказчика убийства Кириллова
Москва знает, кто заказал убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта, и мы боремся с этими заказчиками», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что борьба с нацистским режимом будет продолжена.
Накануне, 17 декабря, на юго-востоке Москвы произошёл теракт, при котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Исполнитель преступления был оперативно задержан. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана Ахмат Курбанов. На допросе он признался, что действовал по заданию Киева. Курбанову за убийство Кириллова обещали 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран Европы. Следствие просит арестовать мужчину.