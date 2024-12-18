Инициатива по всему фронту принадлежит российским военным, наступление идёт на каждом участке, и помощь Запада ВСУ не в силах остановить продвижение ВС РФ. Соответствующее заявление на брифинге сделал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов

«Тем не менее, несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — сказал военачальник иностранным военным атташе.