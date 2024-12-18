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Регион
18 декабря, 10:39

Герасимов: ВС России наступают по всему фронту, несмотря на помощь Запада ВСУ

Инициатива по всему фронту принадлежит российским военным, наступление идёт на каждом участке, и помощь Запада ВСУ не в силах остановить продвижение ВС РФ. Соответствующее заявление на брифинге сделал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов

«Тем не менее, несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — сказал военачальник иностранным военным атташе.

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По словам Герасимова, российские военные выполнили все задачи, поставленные руководством в 2024 году — идёт обновление вооружения и военной техники, растёт уровень подготовки руководящего состава и подразделений. Также начальник Генштаба заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области. За время боёв там потери противника уже превысили 42 тысячи военных.

Никита Никонов
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