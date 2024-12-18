В Бразилии 56-метровая плавучая рождественская ель насмерть раздавила человека
В Бразилии плавучая рождественская ель упала во время шторма, один человек погиб
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ banditajai
Рождественская ель, установленная на воде, рухнула во время сильного шторма в Бразилии. В результате падения 56-метровой конструкции погиб один человек, ещё двое получили серьёзные ранения.
Как сообщает G1, единственным погибшим в результате инцидента оказался рабочий. Согласно данным местной полиции и кадрам, которые распространились в Сети, рождественская ель была установлена на воде недалеко от берега. Во время сильного шторма порывистый ветер снёс конструкцию. На месте ЧП работают представители местной полиции, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danieladans
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