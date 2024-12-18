В Бразилии 56-метровая плавучая рождественская ель насмерть раздавила человека

Рождественская ель, установленная на воде, рухнула во время сильного шторма в Бразилии. В результате падения 56-метровой конструкции погиб один человек, ещё двое получили серьёзные ранения.

Как сообщает G1, единственным погибшим в результате инцидента оказался рабочий. Согласно данным местной полиции и кадрам, которые распространились в Сети, рождественская ель была установлена на воде недалеко от берега. Во время сильного шторма порывистый ветер снёс конструкцию. На месте ЧП работают представители местной полиции, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.